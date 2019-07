Filmzensur: China kippt eigene Kinohits

Nun stellt sich natürlich die Frage, wie es die Drehbücher und deren Produktion überhaupt solange durch den Behördengang geschafft haben, nur um dann als fertiger Film letztlich doch noch zurückgewiesen zu werden?

Offensichtlich genügt es nicht, wenn eine Filmproduktion einmal grünes Licht erhalten hat. Selbst bei hohen Budgetkosten reicht der Einspruch einzelner, hochrangiger Persönlichkeiten aus, um ein Projekt zu stoppen.

Was bedeutet dieser scharfe, ideologische Wind innerhalb der chinesischen Filmindustrie nun für die Amerikaner?

Es ist kein Geheimnis, dass gerade China (und Russland) in den letzten Jahren einen überaus begehrten Absatzmarkt für die US-Filmindustrie darstellen. Und natürlich herrscht reger Geldfluss zwischen amerikanischen und chinesischen Filmstudios. Die Stornierung eines Blockbusters wie „The Eight Hundred“ heißt für Hollywood zuerst einmal, dass die unmittelbare Konkurrenz für die eigenen Produkte schrumpft. „Spider-Man: Far from Home“ könnte dadurch in China mehr Geld einfahren, als wenn ihm ein chinesischer Film die Aufmerksamkeit wegschnappen würde.

Umgekehrt muss man sich schon fragen, wielange Hollywood bereit ist, über Chinas Zensurmethoden und deren kreative Einschränkungen hinwegzusehen. Doch liegt viel Geld am Tisch, ist die Toleranzgrenze bekanntlich meist sehr hoch.