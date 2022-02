Warum Olympia für viele Chinesen ein Fenster in die Welt war

Eigentlich ist er Fußballfan. Die Spiele verfolgt Liu Sijie übers „Handy, weil wir den 5-G-Netzwerkdienst nutzen können.“ Die Freundin schaut am liebsten Eiskunstlauf. Er verfolgt Shorttrack, Freestyle-Skiing und die Diskussionen um Eileen Gu, mit drei Medaillen Chinas neue Sportikone, die allerdings in den USA aufgewachsen und sozialisiert wurde. „Sie ist die beliebteste Sportlerin bei uns in diesem Winter. Die 18-Jährige repräsentiert die Athleten der neuen Generation auf eine Weise, die sich sehr von unseren anderen Sportlern unterscheidet.“ Sijie erzählt, dass „wir mehr über ihr Verhalten, ihre Ausbildung und den Erziehungsstil von Gus Mutter erfahren wollen.“