Wie Österreichs jüngste Olympia-Starterin in China glänzen will

Mikutinas Mutter Viktoria hat das Eislaufen nie gelernt, doch auch sie ordnete ihr Leben dem Sport unter. „Mit 13 zog ich mit meiner Mutter nach Feldkirch, um hier unter Elena Romanowa zu trainieren.“ In der Ukraine konnte Olgas damalige Trainerin ihr nichts mehr beibringen und schickte sie für ein Probetraining zu Romanowa, in der sie eine neue Mentorin und größere Herausforderungen fand.

„Es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, die Beziehung zu Elena ist sehr gut. Sie brennt für diesen Sport. Mir gefällt auch, wie sie arbeitet und dass sie so viel weiß.“

2006 begleitete die renommierte Trainerin bereits Viktor Pfeifer zu den Olympischen Spielen. In China kommt es zum Wiedersehen mit ihrem einstigen Schützling, der nun als Trainer an der Seite von US-Hoffnung Alysa Liu stehen wird. Elena Romanowa erzählt: „Seine Konkurrenten fragten damals, wie viele Stunden er trainiere. Viktor sagte ,zehn Stunden‘, und alle waren ganz baff: zehn Stunden am Tag?! Doch er lachte und sagte ,zehn Stunden in der Woche‘.“

Wenig hat sich seit damals verändert. „Wir können höchstens zwölf Stunden pro Woche auf Eis trainieren“, sagt Romanowa. „Vormittags wäre die Halle frei, doch Olga hat bis 13 Uhr Schule. Ab 14 Uhr trainieren wieder die Eishockeyvereine. Im Sommer müssen wir in eine Halle in die Schweiz fahren.“ Olga Mikutina kompensiert die fehlende Eiszeit durch Krafttraining, Dehnen und Übungen auf dem Trockenen.

Dennoch ist den beiden Feldkirch ans Herz gewachsen. „Aus Vorarlberg weg gehe ich nur, wenn meine Trainerin weg will“, sagt Mikutina, die in der Millionenstadt Charkiw aufwuchs.