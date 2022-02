Die ungewöhnliche Olympia-Geschichte zweier Langläufer

Obwohl er in Peking nur als Trainer dabei ist, hat sich für ihn an der Bedeutung der Olympischen Spiele nichts geändert: "Es geht nicht um Medaillen, sondern ums Teilnehmen. Wir sind Sportler und Kämpfer!"

Mit sechs Jahren fuhr Samer in Bischarri erstmals die Pisten hinab. Mehr als zehn Jahre später kam ein Mitglied des Wintersport-Verbandes und zeigte ihm das Skilanglaufen. Richtig gelernt hat er den für sein Land ungewöhnlichen Sport durch Aleksandar Milenković, der selbst dreimal in drei verschiedenen Disziplinen bei den Spielen antrat. Mit ihm an seiner Seite qualifizierte er sich im letzten Rennen in Oberstdorf für Olympia 2018 in Südkorea. Und so wurde er zum ersten Libanesen, der an einem olympischen Langlaufbewerb teilnahm.

"Als die Medien davon erfuhren, wurde überall darüber berichtet. Das ganze Land war aufgeregt und stolz auf mich", erzählt Samer Tawk. Stolz ist der 24-Jährige auch auf Elie, den er zum Langlaufen inspirierte, obwohl es noch immer keine Unterstützung oder Sponsoren gibt. Samer arbeitet deshalb im Libanon als Trainer und Tour-Guide.