Historisch: Stadlober sorgt für erste Olympiamedaille einer Langläuferin

Teresa Stadlober sorgte für den perfekten österreichischen Auftakt dieser Winterspiele in Peking. Die Salzbugerin kam im Skiathlon (7,5 km Klassisch, 7,5 km Skating) sensationell als Dritte ins Ziel und holte für Österreich am ersten Wettkampftag gleich die erste Medaille.

Die 29-Jährige lief von Beginn an ein beherztes und offensives Rennen und befand sich immer in der Spitzengruppe. Auch ein Malheur beim Skiwechsel konnte die Salzburgerin nicht aus der Bahn werfen. Kurz vor dem Ziel setzte sie sich in der Verfolgergruppe von Olympiasiegerin Therese Johaug (NOR) mit der Russin Neprajewa ab und rettete die Bronzemedaille ins Ziel.