(K)ein federleichtes Spiel für Österreichs Badminton-Ass Neudolt

"Am liebsten höre ich K-Pop (koreanische Popmusik)", sagt Neudolt in Gebärdensprache. "Den Rhythmus der Musik spüre ich durch die Vibrationen." Die 33-Jährige erklärt, dass Gehörlose deshalb auch gute Tänzer sind, viel Rhythmusgefühl besitzen und es lieben, "in der Disco ganz nahe an den großen Lautsprechern zu stehen".