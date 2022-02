ÖSV-Präsidentin Stadlober: "Hatte mir Olympia schlimmer vorgestellt"

Können Sie das beschreiben?

Schwer. Da kommen Gefühle hoch, die man nicht beschreiben kann. Ich glaube, da geht es jeder Mutter gleich. Ich habe die Bilder von der Mutter von Benjamin Karl gesehen, wie sie sich gefreut hat über den Olympiasieg. Mir ist nicht anders ergangen. Das sind emotionale Momente, in denen man nicht weiß, wo gerade oben und unten ist. Man will für sein Kind halt immer nur das Beste und wünscht sich, dass sie ihre Träume verwirklichen kann. Und dann passiert so was. Die erste Medaille gleich am ersten Tag – und das von der eigenen Tochter.