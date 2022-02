Von Stadlober bis Prock: Wenn Olympia zur Familiensache wird

Im Trainerteam der Rodler ist der Cousin von Hannah, Lukas Schlierenzauer. Der Bruder von Superspringer Gregor war selber Rodler, so wie Hannahs Schwester Nina, die inzwischen mit dem Sport aufgehört hat.

Offensichtlich ist im Stubaital Gregor Schlierenzauer das schwarze Schaf der Rodlerfamilien. Aus diesem Tal stammen auch die Gleirschers. David Gleirscher ist 27 Jahre alt, Bruder Nico Gleirscher ist um drei Jahre jünger. Die beiden waren in Peking am Start, Nico wurde 12., David, 2018 Olympiasieger, wurde 15. Der heute 52-jährige Vater Gerhard Gleirscher war bei den Winterspielen 1992 in Albertville im Doppelsitzer am Start und wurde Siebenter.