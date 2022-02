Goldene Olympia-Sensation Strolz: "Ich lebe gerade einen Traum"

Nach der Medaillenzeremonie erzählte Johannes Strolz eine Geschichte, die ihn und den Weg, den er in den vergangenen Jahren gegangen ist, am Besten charakterisieren sollte. Als er in jungen Jahren seinem Vater Hubert bei einem Kinderskirennen als Zeitnehmer half, dabei bitterlich fror und sich nichts sehnlicher wünschte, als in die warme Skihütte zu gehen. „Mir ist so kalt, habe ich dem Papa gesagt. Seine Antwort war: Johannes, mir ist auch kalt, jetzt bringen wir das Rennen noch zu Ende.“

Das sei ein Schlüsselerlebnis gewesen, sagt Johannes Strolz heute. Weil ihm das gezeigt habe, dass man in seiner Karriere und in seinem Leben nicht immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen sollte. „Nur weil’s einmal ungemütlich ist, muss man nicht gleich in die Komfortzone flüchten. Mein Papa hat mir damals vermittelt, dass man sich durchbeißen muss.“