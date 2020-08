Arlberger Urgesteine: Vom Olympiasieger zum Bergbauer

Seine große Leidenschaft sind – und das verhehlt er keine Sekunde – die Kühe. Sechs Stück besitzt er, dazu einige Kälber. Rasse „Brown Swiss“. Strolz züchtet aber seit einiger Zeit zurück auf Original Braunvieh, das dauere so vier Kuhgenerationen. Original Braunvieh „ist kleiner, leichter, wendiger, kommt auf den steilen Hängen wie bei mir besser zurecht“. Eigentlich eine robuste Zweinutzungsrasse (Milch, Fleisch), aber bedroht. Denn die Rasse habe man ursprünglich hier im Vorarlberger Alpenraum gehalten, aber mit anderen Kühen gekreuzt und so auf mehr Milch getrimmt. „Ich bin da zurück auf dem Weg zum Ursprung.“ Von Ende Mai bis – wenn das Wetter passt – Ende September lässt er die Kühe auf der Weide. Die Milch liefert Strolz an die lokalen Hotels und für die Käseherstellung an die Wälder Metzge in Warth.

Am Ende bleibt die Frage nach den zwei Brettl, die in Österreich so viel bedeuten, unausweichlich. Die Skikarriere sei eine glückliche Fügung gewesen – neben den natürlichen Voraussetzungen, Warth-Schröcken zählt zu den schneereichsten und schneesichersten Skigebieten Europas: Volksschüler „Hubsi“ ist zehn, als die Skischule in Schruns im Montafon eröffnet wird. Er wechselt dorthin, kommt oft sechs oder sieben Wochen nicht heim zu den Eltern. „Wir haben für damalige Verhältnisse schon professionell trainiert.“ Der Rest ist Geschichte. Heute ist er auch Skilehrer, trifft manchmal noch alte Weggefährten wie die miteinander verheirateten Skistars Anita Wachter und Rainer Salzgeber, beide aus Schruns. Und ja, sein Sohn Johannes, Technik-Spezialist, ist im A-Kader des Österreichischen Skiverbands. Nun muss aber die Mahd fertig werden, Bauern soll man nicht vor der Arbeit abhalten. Zum Abschied grüßt Strolz herzlich und startet den Balkenmäher.