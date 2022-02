Kombi-Olympiasieg: Hubert Strolz, Johannes Strolz und das Gefühl

„Die ganze Familie ist in der Nacht aufgestanden und hat die Abfahrt geschaut. Ich hab’ überlegt: Eigentlich muss er nur sauber runterkommen, weil die Abfahrt da trügt mit dem feinen, kalten, aggressiven Schnee, man hat das ja an den anderen Läufern gesehen. Johannes ist bis jetzt wenig Abfahrt gefahren, das hat er bravourös gemeistert“, lobt der Vater, der die Zeit zwischen den beiden Disziplinen nutzte wie üblich: „Um fünf Uhr bin ich in den Stall zum Melken und Milch wegfahren. Es schwirren einem dann so viele Gedanken durch den Kopf, aber irgendwie hatte ich heute schon das Gefühl, woll, er macht’s. Er war schon in den letzten Tagen immer ganz ruhig und gelassen und hat irgendwie auch ein gutes Gefühl ausgestrahlt. Dass ihm das heute gelungen ist, ist einfach nur schön.“