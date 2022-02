Olympia: Strolz und Schwarz greifen in Kombination nach Medaillen

Johannes Strolz und Marco Schwarz haben sich im ersten Teil der Alpinen Kombination bei den Olympischen Spielen eine hervorragende Ausgangsposition für die Jagd nach den Medaillen geschaffen. Strolz belegte am Donnerstag in der Abfahrt in Yanqing den vierten Platz, Kombi-Weltmeister Schwarz war Fünfter. Sie ließen damit die stärksten Slalom-Konkurrenten wie Alexis Pinturault, Loic Meillard und Luca Aerni deutlich hinter sich. Schnellster war Aleksander Aamodt Kilde.

"Ich bin sehr, sehr zufrieden, ich habe die Sachen, die wir gestern beim Videoschauen mit den Trainern analysiert haben, gut umsetzen können. Ich habe versucht, wirklich konzentriert und aggressiv zu fahren. Das hat sehr gut funktioniert", sagte der Vorarlberger Strolz. Wichtig sei, nun etwas Ruhe zu bekommen. "Und dann konzentriert den Slalom besichtigen und noch einmal eine kontrollierte, fokussierte, aggressive Fahrt machen."