Teresa Stadlober: Olympia-Bronze als Lohn für eine Hartnäckige

Die Salzburgerin hat sich von all den Turbulenzen aber nie aus der Spur bringen lassen. Auch nicht als Ex-Präsident Peter Schröcksnadel in einem Anflug von Aktionismus die Langläufer nach der Seefelder Dopingaffäre aus dem ÖSV warf. Seine Nachfolgerin Roswitha Stadlober, die Mutter der Medaillengewinnerin, hat schon angekündigt, die verstoßenen Langläufer zurück in die ÖSV-Familie zu holen.

Einzelkämpferin

Aber Teresa Stadlober war es ohnehin gewohnt, ihre eigenen Wege zu gehen. Ihr blieb gar auch gar nichts anderes übrig, denn es fehlen ihr hierzulande Trainingskollegen auf ihrem Weltklasseniveau. Und trotz des Handicaps war die Einzelkämpferin bei den letzten Großereignissen immer in die Top Ten gelaufen, vor einem Jahr war sie bei der WM in Oberstdorf Vierte. "Jetzt habe ich alle Ergebnisse von vier bis zehn durch. Jetzt sollte einmal eine Medaille her", hatte Stadlober vor einigen Monaten gesagt.