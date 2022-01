Peking und die Corona-Blase + Einreiseprobleme für russisches Olympia-Team

Zum zweiten Mal in Folge finden Olympische Spiele unter einer pandemiebedingten Glaskuppel statt. Die Teilnehmer an den Winterspielen von 4. bis 20. Februar in Peking werden noch stärker von der Außenwelt abgeschirmt als jene im vergangenen Sommer in Tokio. Nur ein paar ausgewählte Zuschauer sind zugelassen. Österreich wird mit 106 Athletinnen und Athleten teilnehmen, 109 Medaillenentscheidungen sind anberaumt. Mit der Stadt und zwei Bergregionen gibt es drei Schauplätze.

Das Internationale Olympische Komitee und China, das damit erster Ausrichter von Sommer- und Winter-Olympia wird, haben alles daran gesetzt, die XXIV. Winterspiele stattfinden zu lassen. Eine Verschiebung um ein Jahr wie bei den Sommerspielen in Japan, wurde offiziell nie in Betracht gezogen. Zumal man aus Tokio die Erkenntnis gewann, dass es machbar ist. Im Bann der Omikron-Welle stiegen die Covid-19-Infektionszahlen weltweit an, anders als in Japan dürfen aber nur vollständig Geimpfte zu den Spielen einreisen bzw. müssen Ungeimpfte vor Ort drei Wochen in Quarantäne.