Österreichs Biathlonteam bleibt wie 2006 ohne Olympia-Medaille

Davor hatte Weltmeisterin Lisa Hauser nach einem Sturz mit noch nicht endgültig abgeklärten Ellbogenverletzungsfolgen Platz zehn belegt. Katharina Innerhofer war 14. geworden. Franz Berger, Österreichs Sportlicher Leiter, sah das medaillenlose Abschneiden nicht allzu dramatisch. "Es ist eine kleine Enttäuschung, die ist nicht allzu groß, wenn man bedenkt, dass wir mit der Höhe und den extremen Bedingungen zu kämpfen hatten. Wir hatten die Bedingungen vielleicht nicht ganz im Griff, ein Tag war gut, dann wieder einer ein bisschen schlechter."

Die auch im Weltcup tonangebenden Topnationen Norwegen, Frankreich und Schweden hätten das Geschehen bestimmt. Eders siebenter Rang sei aber ein versöhnlicher Abschluss, auch Hauser und Innerhofer hätten sich am letzten Tag noch gut verkauft, so Berger. Insgesamt müsse man jedoch im Schießen und Laufen "nachjustieren", betonte er. Hausers Verletzung sei zum Glück offenbar nicht besonders schlimm, so der Tiroler vor einer endgültigen Diagnose.