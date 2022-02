Verletzung nach Sturz: Hauser verpasst erneut Biathlon-Medaille

Während die im Weltcup regelmäßig ganz vorne mitmischende Tirolerin bei den Winterspielen nicht ihre Topleistungen abrufen konnte, gelang Innerhofer das in China. Die Salzburgerin war nach einem "brutalen" Rennen dementsprechend zufrieden. "Die Spiele haben richtig Spaß gemacht, es ist richtig cool, dass mir die besten Ergebnisse beim Höhepunkt gelungen sind", so die gute Läuferin, die lange um einen Top-Sechs-Platz mitkämpfte, schließlich aber wieder einmal am Schießstand zu fehleranfällig war.

"Ärgern tue ich mich schon ein bisschen, es war so brutal windig. Es ist immer schwieriger geworden, je länger ich gestanden bin, Platz 14 am Ende ist ganz okay", meinte die 31-Jährige und sprach von "Chaos pur auf der ersten Runde" und spiegelglatten Abfahrten.