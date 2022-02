IOC-Chef Bach erklärte die Winterspiele von Peking für beendet

Österreichs Sportler holten in China 18 Medaillen, sieben in Gold, sieben in Silber und vier in Bronze. Das bedeutete am Ende Rang sieben im mit einer Rekordausbeute von Norwegen gewonnenen Medaillenspiegel. Strolz landete mit seinen beiden Titeln in der Kombination und im abschließenden Teambewerb sowie Silber im Slalom in der Rangliste der erfolgreichsten Athleten der Peking-Spiele auf Rang zehn.

20 Österreicher waren noch dabei

Die österreichische Abordnung bei der Schlussfeier im "Vogelnest"-Stadion, das 2008 bereits Schauplatz von Sommerspielen war, umfasste 20 Athleten. Neben Strolz waren nach dem in der Früh eroberten Team-Gold auch dessen Ski-Kollegen Stefan Brennsteiner, Michael Matt, Katherina Huber, Katherina Liensberger und Katherina Truppe zugegen. Dazu kamen die Eiskunstläufer Olga Mikutina, Miriam Ziegler und Severin Kiefer, Eisschnellläufer Gabriel Odor, Ski-Freestyler Marco Ladner, die Bob-Anschieber Robert Eckschlager und Markus Glück sowie das gesamte Ski-Cross-Lager. Das Gros der 106 österreichischen Olympia-Athleten war nach ihren jeweiligen Bewerben bereits abgereist - auch, um dem Corona-Protokoll Rechnung zu tragen.