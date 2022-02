Ex-ÖSV-Chef Schröcksnadel: "Olympia in Österreich würde Sinn machen"

Wie ist das zu verstehen?

Ich war vor sechs Jahren selbst dort, ich kenne also die Gegend. Das ist grundsätzlich eine ganz arme, sehr karge Gegend. Da sind überall die Krautköpfe gewachsen. Jetzt haben die Chinesen das gemacht, was bei uns in den Alpentälern vor Jahrzehnten auch schon gemacht wurde. Man hat die Gegend erschlossen und in ein Gebiet, in dem Armut herrscht und wo es kaum eine Infrastruktur gibt, hat man diese Bauten errichtet. Da entsteht Arbeit, da entsteht Tourismus, da entsteht dann auch Wohlstand. Deswegen halte ich die Kritik nicht für zielführend.