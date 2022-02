"Furchtbar": Schröcksnadel kritisierte Chinas Corona-Politik

Der Vizepräsident des internationalen Skiverbandes (FIS) Peter Schröcksnadel hat die chinesische Corona-Politik kritisiert. "Ich kann mit der Corona-Politik in China einfach nichts anfangen. Die Bilder von all den Menschen ins Schutzanzügen ... furchtbar", sagte der ehemalige ÖSV-Präsident im Interview mit der Tageszeitung Österreich. Den österreichischen Olympia-Athletinnen und -Athleten in Peking traute der Tiroler indes einiges zu.