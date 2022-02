Österreichs Curler hoffen auf ein Ende der Stein-Zeit

Masse und Spitze

In ganz Österreich curlen nur rund 320 Menschen – vom Nachwuchs bis zu den Senioren. "Man braucht eine breite Masse, damit eine gute Spitze entsteht", sagt Schröder. Curling braucht Herzblut und Ausdauer. Wer in Österreich curlt, der macht das neben Job oder Schule und Studium. "Wir versuchen gerade Strukturen aufzuziehen, um das zumindest semi-professionell machen zu können", sagt der Bundestrainer und denkt etwa an den Heeressport. Doch die Entwicklung steckt noch in den Kinderschuhen.

Den Traum von Olympia hat Björn Schröder noch nicht abgeschrieben. Er blickt auf den Nachwuchs, der gerade in der kleinen Halle in Kitzbühel übers Eis "slidet" und wischt. "Wir haben die Idee, in vier Jahren ein Auge auf Olympia zu werfen", sagt er. "Und wenn nicht in vier Jahren, dann in acht…"