Zwei Lichtblicke und viel Schatten: Olympia-Bilanz der Nordischen

Drei Medaillen in acht Wettkämpfen – das ist die Olympia-Ausbeute der Athleten von Mario Stecher. Als Nordischer Direktor ist der Steirer für die Skispringer und Kombinierer verantwortlich. Die Bilanz liest sich zwar besser als 2018 (zwei Medaillen), doch die Erwartungen waren im Vorfeld höher.

Der abschließende Teambewerb der Kombinierer, in dem das österreichische Quartett enttäuschte, trübte auch Mario Stechers Sicht auf die Spiele in Peking. „Mit dieser Medaille hatte jeder gerechnet. Wir hatten es nicht drauf.“ Ein Rückblick auf die Höhepunkte und Tiefschläge in den nordischen Bewerben.