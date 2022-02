Mayer bis Strolz: Österreichs Ski-Herren als olympische Nummer eins

Top: Die Favoriten

Ein gewöhnungsbedürftiger Schnee, ein launischer Wind – die Sorge war im Vorfeld groß, dass die Rennen in China zum Glücksspiel werden. Tatsächlich setzten sich mit Clément Noël (Slalom), Marco Odermatt (Riesentorlauf), Beat Feuz (Abfahrt) und Matthias Mayer (Super-G) in allen Disziplinen die Stars durch. "Nur Johannes Strolz hat in der Kombi den Favoriten in die Suppe gespuckt", sagt Puelacher.