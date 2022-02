Warum sich Olympiasieger Strolz jetzt ein neues Hobby suchen muss

Hätte Johannes Strolz im Herbst wer gesagt, er würde der österreichische Superstar bei den Winterspielen in Peking werden, der Vorarlberger hätte ihn für verrückt erklärt. "Red' du nur", sagt der 29-Jährige, der nach der Sensations-Goldmedaille in der Kombination Silber im Spezialslalom gewann und seinem Ski-Märchen ein weiteres Kapitel hinzufügte. "Es ist wie in einem Traum." Im Sportleben des neuen Ski-Helden aus Warth wird sich nun einiges ändern.