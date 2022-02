Gold und Silber: Das Olympia-Märchen von ÖSV-Ass Strolz und seine Folgen

Worauf er sich denn jetzt am meisten freue, wurde Johannes Strolz nach dem Gewinn der Silbermedaille im Slalom gefragt. "Auf meine Familie", antwortete der Vorarlberger. Vorerst muss sich der 29-Jährige aber noch gedulden, denn sein Aufenthalt in China wurde von den Trainern verlängert. Auf einen Läufer, der gerade die Leichtigkeit des Seins verspürt, will und kann der ÖSV im Teambewerb am Samstag nicht verzichten.