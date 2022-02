Österreichs Anteil an Israels Ski-Sensation bei Olympia

In der Nacht auf Mittwoch hatten die alpinen Ski-Exoten im Slalom der Herren ihren letzten Einzel-Auftritt. Zu denen zählt der in Budapest geborene Israeli Barnabas Szőllős seit diesen Spielen nicht mehr, auch wenn der 23-Jährige in der Startliste in der Nähe eines Griechen und Brasilianers aufgeschienen ist.

Szőllős hat mit Rang sechs in der Kombination überrascht; dass er die zweitschnellste Zeit im Slalom markierte, glich einer Sensation. Den Riesentorlauf beendete er als 22., in Abfahrt und Super-G wurde er 30.