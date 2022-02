Krönung der Big-Air-Königin: Wie Gasser zur zweifachen Olympiasiegerin wurde

Perspektivenwechsel

Doch Anna Gasser arbeitet nicht nur an ihren Tricks, sie ist auch mental eine Klasse für sich. "Meine Perspektive hat sich ziemlich verändert", sagt Gasser, sie habe nicht mehr so sehr an den Bewerb gedacht, sich nicht mehr so viel Druck gemacht. „Man denkt sich dann, dass es wichtigere Sachen als die Medaille gibt.“

"Der geht, der geht", hört man Millauer in seiner Instagram-Story sagen, während er den dritten Run seiner Freundin mit Gips am Knöchel in Innsbruck ansah. Kurz davor hatte der Oberösterreicher noch mit Gasser telefoniert. "Irgendwie ist er doch mitgefahren", sagt die Olympiasiegerin.