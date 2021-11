Anna Gasser: "Sie haben Snowboarden nicht für einen Sport gehalten"

Mehrmals die Erste

Mit 30 ist sie noch lange nicht müde vom Snowboarden. "Ich hoff, ich kann das noch ein paar Jahre machen", sagt sie, "so lange es mir Spaß macht". Und so lange will sie auch immer weiter an ihren Tricks arbeiten: "Ich wollte mich nie auf meinem Können ausruhen", sagt die Olympiasiegerin. An anderen misst sie sich dabei nicht. Es gehe ihr auch nicht unbedingt ums Gewinnen. "Ich möchte einfach eine bessere Version von mir selbst werden." Damit hat die Kärntnerin "unabsichtlich" den Sport gepusht. "Wenn ich einen neuen Trick gemacht hab, sind viele andere nachgezogen. Und mittlerweile ist das Niveau schon so hoch, dass es für mich teilweise schwer ist, mit den Jungen mitzukommen."