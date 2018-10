Anna Gasser: „Ich bin ja kein junger Hupfer mehr“

Seit dem 22. Februar 2018 ist im Leben von Anna Gasser nichts mehr so, wie es zuvor war. Im Big-Air-Bewerb von PyeongChang setzte sie ihren Spezialsprung, einen „Cab Double Cork 1080“, in den Schnee und gewann damit die olympische Goldmedaille. Es folgten Ehrungen, Empfänge, aber auch Verletzungen in beiden Knöcheln und eine längere Pause. Im kommenden WM-Winter will die 27-jährige Kärntnerin wieder um Siege und Medaillen fahren. Doch noch ist die Form nicht wie erwünscht.

KURIER: Wie hat sich Ihr Leben seit Olympia-Gold verändert?

Anna Gasser: Es ist stressiger geworden, definitiv. Ich war noch nie so oft in Wien wie in den vergangenen Monaten. Vielleicht habe ich sogar weniger Zeit zum Snowboarden. Jetzt hat die Gletscher-Zeit begonnen und ich würde so gerne ... Aber dann gibt es da einen Termin, dann dort wieder einen ...

Also kommt der Sport zu kurz?

Mir ist es in den letzten Jahren schon aufgefallen: Je besser man im Sport wird, desto weniger Zeit hat man dafür. Auf der anderen Seite habe ich bessere Möglichkeiten. Ich kann es mir jetzt leisten, kurzfristig in ein Trainingscamp zu fahren und ich habe bessere Trainingsgeräte. Aber jetzt muss ich anfangen, mich wieder auf den Schnee zu konzentrieren.

Die Erfolge haben sich also auch finanziell ausgewirkt?

Natürlich. Ich war schon vor Olympia bei Red Bull und Burton unter Vertrag. Aber jetzt springen auch die Mainstream-Sponsoren auf. Ganz Österreich scheint sich jetzt mehr zu interessieren.