Snowboard-Star Anna Gasser: "Ich darf nicht stehen bleiben“

„Es gibt immer Luft nach oben. Und wenn man so trainieren kann, dann steigt das Niveau aller Mädels automatisch. Für mich bedeutet das: Der Vorsprung, den ich mir erarbeitet habe, als es diese Anlagen noch nicht gegeben hat, wird schnell kleiner.“

Doch vorerst ist Anna Gasser im Big-Air-Bewerb noch immer die Königin der Lüfte und schwebt in anderen Sphären. Die 29-Jährige ist in dieser Disziplin Weltmeisterin und Olympiasiegerin und hat vier Mal die X-Games gewonnen, die Winterspiele der Extremsportler. Was treibt sie an? Was schwebt ihr vor? Und wie hat der Olympiasieg ihr Leben verändert?

Anna Gasser über ...

... die Entwicklung im Freestyle-Snowboarden

„2013 war ich die Einzige, die den Double Cork 900 gesprungen ist. Inzwischen ist der Sprung Standard, von den Top Ten kann den jeder. Mit der Leistung von damals würde ich heute nichts mehr gewinnen. Auch ich darf mir nicht erlauben, stehen zu bleiben. Es wird für mich von Jahr zu Jahr schwerer, weil sich die Jüngeren extrem gut entwickeln.“