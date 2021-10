Im Goldrausch: 10 Fragen an die Olympia-Sieger Gasser und Gleirscher

9. Wie intensiv verfolgen Sie die Karriere des/der anderen?

Gasser: "Wenn die Frage dem Rodeln gilt, muss ich gestehen, dass ich nicht ganz auf dem Laufenden bin. Was meinen Freund Clemens (Anmerkung: Snowboarder Clemens Millauer) betrifft, habe ich seine Karriere natürlich im Auge. Wenn es um die anderen Mädels im Weltcup geht, interessiert es mich schon, was die so machen. Über Instagram ist man immer gut informiert, außerdem trainieren wir im Sommer gemeinsam, da kann man sich ein gutes Bild machen, wo man steht.

Gleirscher: "Ich bin generell sehr am Wintersport interessiert, wobei ich zugeben muss, dass ich nicht der extreme Freestyle-Fan bin. Natürlich verfolge ich die Karriere von Anna Gasser. Sie ist in ihrem Sport eine Lichtgestalt. Und es ist faszinierend, was sie aufführt. Da fahre ich lieber mit 140 km/h durch den Eiskanal, bevor ich mich über so eine Big-Air-Schanze drüber haue."