Peking-Marathon mit strengen Regeln und nur für Einheimische

Der Peking-Marathon am 31. Oktober soll unter strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen über die Bühne gehen.

Wie staatliche Medien in China am Sonntag berichteten, werden in der Winter-Olympiastadt des kommenden Jahres 30.000 einheimische Teilnehmer erwartet, die die Metropole an den letzten 21 Tagen vor dem Rennen nicht verlassen dürfen und ihren Gesundheitsstatus täglich online protokollieren müssen.

Außerdem sind eine Corona-Impfung und ein negativer Covid-Test vorgeschrieben.

Einzelne Eliteathleten aus dem restlichen China dürfen demnach ebenfalls teilnehmen, sie müssen sich dafür in einer streng überwachten „Blase“ aufhalten. Im Vorjahr war der Marathon aufgrund der Pandemie, die vor zwei Jahren in China begonnen hatte, abgesagt worden.