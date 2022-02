Gasser nach Olympia-Sieg: "Wusste nicht, wie ich das schaffen soll"

Das heißt, Sie planen, sich weitere vier Jahre weiter zu entwickeln?

"Ganz auszuschließen ist es nicht, aber es ist eher unwahrscheinlich. Das einzige ist: Ich wäre so gern einmal in Europa bei Olympischen Spielen. Jetzt war ich in Russland, Korea und China - ist auch schön -, aber dass einmal meine Eltern und Lieben in der Nähe wären und nicht um zwei Uhr in der Früh aufstehen müssen, um meinen Bewerb zu schauen, das wäre der einzige Grund, warum ich es noch einmal durchziehen würde."