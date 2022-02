Schock für ÖSV: Olympia-Aus für Goldfavoritin Kramer

Die erhoffte glückliche Wendung in der Causa Sara Marita Kramer ist ausgeblieben: Die überlegene Weltcup-Führende und sechsfache Saisonsiegerin, die am Samstag in Willingen (GER) positiv auf das Coronavirus getestet wurde, gab in Salzburg einen weiteren positiven PCR-Test ab.

„Diese Entscheidung ist alles andere als leicht. Sara tut mir persönlich sehr leid. Aber ihr CT-Wert ist leider aktuell so gering, dass eine planmäßige Einreise nach China (mit einem geforderten CT-Wert über 35) unmöglich erscheint. Wir müssen sie deshalb schweren Herzens von der Olympia-Nennliste streichen. Sara war zuletzt in Top-Form und wäre für Peking unbestritten unsere größte Medaillenhoffnung gewesen“, meint Mario Stecher, beim Österreichischen Skiverband sportlicher Leiter für Skispringen und Nordische Kombination.