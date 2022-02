Die Mär der grünen Spiele - die Kunstschnee-Massen von Peking

Ausgerechnet in einer der trockensten Regionen der Erde finden die Olympischen Winterspiele 2022 statt. Die Wüste Gobi reicht fast bis vor die Tore von Peking, das 180 Kilometer nördlich gelegene Zhangjiakou ist dem Wüstengürtel noch näher. Im Winter gibt es in der Gegend wochenlang kaum Niederschlag und nahezu keinen Schneefall. Die daher notwendige, enorm energieaufwendige Kunstschnee-Produktion führt für Kritiker das Bild der „nachhaltigen Spiele“ ad absurdum.

Das Wüsten- und Steppenklima ist vor allem durch eine extreme Trockenheit gekennzeichnet. Diese Voraussetzung machen Winterspiele in diesen Gefilden bereits in der Theorie zweifelhaft, weil tonnenweise Kunstschnee notwendig ist, dessen Produktion Unmengen von Wasser und Strom verschlingt. Dabei herrscht in Peking und Umgebung ohnehin bereits Wassermangel. „Die Wasserverfügbarkeit ist eine der niedrigsten in ganz China“, erklärt Carmen de Jong von der Universität Straßburg.

Peking 2022 werden die ersten Winterspiele mit 100 Prozent Kunstschnee. Dieser wird im winterlichen Hochleistungssport zwar überall eingesetzt - auch auf der weltberühmten „Streif“ in Kitzbühel. Jedoch ist in den meisten Fällen in Europa und Nordamerika eine natürliche Schneedecke in der Umgebung vorhanden, die in Peking und den angrenzenden Provinzen fehlt.

Vom Winde verweht

Der Bedarf an Kunstschnee ist Schätzungen zufolge drei- bis viermal so hoch wie bei einem alpinen Austragungsort, auch weil der Wind viel von dem maschinell erzeugten Pulver sofort verweht. Für Umweltschützer und Wissenschafter war das Versprechen von einem grünen Großereignis daher von Anfang ein Trugbild.