Atomic-Chef Mayrhofer: „Skifahren ist in China etwas Exotisches“

Ist das gut oder schlecht für die Erschließung des chinesischen Marktes?

Gut, weil ein Ski-Urlaub für Neo-Wintersportler so einfach im Paket buchbar ist. Das ist wichtig, weil die Eintrittsbarrieren so gering wie möglich sein müssen. Die Züge, die einen in 50 Minuten von Peking ins Gebiet bringen, sind auch ein Gewinn.

Ski fahren lernt man nicht an einem Wochenende. Eine Erfahrung, die viele Chinesen gerade machen, die mit ihrer Leihausrüstung bis zur Bergstation fahren, dort drei Mal Umkippen und nie wieder auf die Piste zurückkehren ...

Skifahren ist in China etwas Exotisches, elitäres. Wir hatten schon Leute, die sich in der Verleihstation die Skischuhe verkehrt herum angezogen haben. Tatsächlich leiht sich die Social-Media-Gesellschaft gern die Ausrüstung, posiert, teilt die Bilder. Wir versuchen aber, die Leute langfristig für den Sport zu gewinnen.

Wie soll das gehen?

Mit den richtigen Leuten in den Verleihstationen und Skischulen. Wir haben vor vier Jahren mit der Ausbildung von Skilehrern begonnen. Das Potenzial ist da, Outdoor-Sport boomt. Die Bewohner aus Peking wollen raus aus dem Smog in die frische Luft. Und Skifahren gilt bei den Reichen als chic. Gucci und Prada haben in den Pekinger Auslagen Ski stehen. Der Lifestyle von St. Moritz oder dem Arlberg imponiert der Oberschicht. Es gibt schon übrigens jetzt fantastische Skifahrer in China, die fliegen übers Wochenende nach Japan in den Skiurlaub – der Flug von Peking dauert ja nur zwei Stunden.