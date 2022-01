Tourismus: Wie es nach dem Absturz in den Ferien weiter geht

Ähnlich optimistisch ist der Salzburger Hotelier Wilfried Holleis (unter anderem Grand Hotel Zell am See): „Wir haben viele Vorausbuchungen, 80 Prozent unserer Gäste kommen aus dem Ausland“, sagt der Hotelier, der viele Deutsche und Engländer zu seinen Stammgästen zählt. Dass das deutsche Robert Koch Institut Österreich aktuell als Hochrisikogebiet einstuft, würde viele deutsche Familien bei ihren Planungen wenig schrecken. Holleis: „Ich denke, viele gehen davon aus, dass sich die Lage in den kommenden Wochen entschärfen wird.“

Weniger optimistisch ist Walter Veit, Hotelier in Obertauern und Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). In Skiorten, in denen traditionell viele deutsche Familien urlauben, sei die Auslastung deutlich schlechter. Grund seien die Quarantänebestimmungen fur Ungeimpfte – und damit oft letztlich für Kinder.