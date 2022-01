Urlaub ohne 2-G-Nachweis im Gepäck: Wo das derzeit möglich ist

„Einreisen kann man als Ungeimpfter in viele Ländern, aktuell auch in Spanien oder Griechenland“, erläutert Kadanka. Obwohl Spanien Österreich aktuell als Risikogebiet einstuft. „Daher ist bei Einreise auf dem Luft-, Land- oder Seeweg aus Österreich ein Impfzertifikat, ein negativer COVID-19-Test, ein Genesungszertifikat oder das Digitale-Covid-Zertifikat der EU („Grüner Pass“) erforderlich“, steht auf der Seite des Außenministeriums (www.bmeia.gv.at). Bei Einreise am Luft- oder Seeweg ist weiters auch die Online-Registrierung über das Spain Travel Health Portal erforderlich.

Und eines darf man auch nicht außer Acht lassen: In zahlreichen Regionen gilt etwa für Personen ab 12 Jahren die 3-G-Regel, unter anderem für den Zugang zu Bars, Restaurants und Freizeitangeboten in geschlossenen Räumen. Ohne aktuellen Corona-Test, geht also vielerorts gar nichts.

Zimmerservice auf Sylt

Wer ohnehin das rauere Klima liebt und gerne an der Nord- oder Ostsee urlaubt, hat es auch nicht leicht ohne 2-G-Nachweis. „Die Einreise aus Österreich – aus deutscher Sicht ein Hochrisikogebiet – ist dann mit einer zehntätigen Quarantäne verbunden“, erläutert Hansal. Die erste Möglichkeit zum Freitesten gibt es nach fünf Tagen. Die Urlaubsfreude ist also eingeschränkt, wenn man weder Hotelbar, noch Saunalandschaft oder Schwimmbad nutzen darf. Und wer ohne 2-G-Nachweis aus dem Deutschland-Urlaub zurück nach Österreich kommt, muss einmal mehr in eine zehntägige Quarantäne. Wieder mit der Option, sich nach fünf Tagen frei zu testen.