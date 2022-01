2-G-Kontrollen im Handel: Einzelne proben den Aufstand

Aus Sicht von Trefelik brauche es einen pragmatischeren Mittelweg in Sachen Kontrollen. „Dasss man im Geschäft seinen 2-G-Nachweis vorzeigen muss, wird weitgehende akzeptiert. Wenn dann aber auch noch vorschriftsmäßig nach einem Ausweis gefragt wird, sind viele genervt“, sagt er. Jugendliche hätten schlicht oft keinen Ausweis mit, Erwachsene müssten erst in ihren Taschen danach kramen. „Das Handy hat dagegen so gut wie jeder griffbereit.“

Auch Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, appelliert an mehr Augenmaß – offensichtlich mit Erfolg. So wurde eine Möbelhauskette aufgefordert, bei einem Markt mit drei Eingängen zwei Eingänge zu schließen. Mit dem Argument, dass so Kontrollen personalsparend gleich am Eingang und nicht erst an der Kassa organisiert werden können. Stimmt schon, aber Händler wollen eben ihren eigentlichen Job des Verkaufens nachgehen und nicht nur „Hilfsscheriff“ spielen, so das Argument der Branchenvertreter, die solche Aufforderungen vorerst abstellen konnten.

Stempellösung funktioniert gut

Christoph Andexlinger, Geschäftsführer der Spar European Shopping Center (SES) sieht derzeit übrigens wenig Probleme bei den Kontrollen. „Die Stempellösung funktioniert bei unseren Häusern gut“, sagt er. Wie berichtet, können sich Kunden an eigens eingerichteten Service-Punkten den 2-G-Nachweis erbringen und bekommen dann einen Stempel auf den Handrücken. Das erspart Kontrollen in den einzelnen Geschäften des jeweiligen Shoppingcenters. „Auf den Allgemeinflächen sind mir keine Probleme mit den 2-G-Kontrollen bekannt“, sagt Andexlinger, zu dessen Gruppe Häuser wie Gerngross, Murpark, Fischapark, HumaEleven oder das Q19 gehören. Auch seitens der Händler in seinen Einkaufszentren hätte er keine entsprechenden Rückmeldungen bekommen.