Handel: Kundschaft bricht weg, Hilfen bleiben aus

In dieselbe Kerbe schlägt Karl Mayr, Chef des oberösterreichischen Familienunternehmens Fussl Modestraße. Der Handel bekomme bei der Politik ganz offensichtlich weniger Gehör als die Hotellerie oder die Landwirtschaft. Er selbst warte in Österreich auf Hilfen in Höhe von 2,7 Millionen Euro, „wobei sie davon sicher noch die Hälfte streichen werden“. In Deutschland, wo Fussl auch Standorte hat, würden die Förderabwicklung deutlich besser funktionieren.

Auch Karin Saey vom Dorotheum hat längst kein Verständnis mehr für Zwangsschließungen. „2021 kamen auf 302 Werktage 77 Lockdown-Tage“, rechnet sie vor. Statistisch gesehen war also jeder vierte Verkaufstag geschlossen. Dazu kommt, das mit der 2-G-Regel rund 2 Millionen Menschen vom Großteil der Geschäfte ausgeschlossen bleiben. Aus ihrer Sicht werden Konsumenten so regelrecht in die Arme von Amazon & Co getrieben. Nicht nur in Lockdown-Zeiten, sondern langfristig.