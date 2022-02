Für Shiffrin fühlt sich alles nur noch wie ein Witz an

Noch nie in ihrer Karriere war Mikaela Shiffrin so gehäuft mit den Buchstaben DNF konfrontiert. Did not Finish, also nicht im Ziel. Für die US-Amerikanerin wurden die Olympischen Spiele in China zum sportlichen Desaster. Nach den Ausfällen in ihren Paradedisziplinen Riesentorlauf und Slalom schrieb sie in Super-G. (9.) sowie Abfahrt (18.) zumindest an und nach dem Ausscheiden im Kombislalom auf dem Weg zu Gold gestand sie: "Das fühlt sich alles nur noch wie ein Witz an."

So locker habe sie sich gefühlt, so ohne Druck nach dem, was bisher bereits passiert war. Der Plan habe gelautet, fokussiert zu bleiben und ein gutes Skifahren zu zeigen. Und von diesem Loch auf der Piste habe sie per Funk von den Trainern gewusst. "Ich gebe dem Loch nicht die Schuld, viele andere haben es auch geschafft", musste die 26-jährige Shiffrin eingestehen.