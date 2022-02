Gold zum Abschluss: ÖSV-Team siegt im Mixed-Bewerb vor Deutschland

Österreichs Halbfinalgegner Norwegen gewann das kleine Finale gegen die USA. US-Superstar Mikaela Shiffrin verlässt China damit ohne eine Medaille. Die 26-Jährige trat in allen Einzelrennen an, schied jedoch in ihren Spezialdisziplinen Slalom, Riesentorlauf und auch in der Kombination aus. Ihre letzten Hoffnungen hatte sie in den Teambewerb gesetzt, Shiffrin verlor jedoch drei Duelle. Am Ende reichte es nur zum vierten Platz.

Für Deutschland war es die erste Alpin-Medaille bei Olympia seit acht Jahren. Schmid, Emma Aicher, Lena Dürr, Linus Straßer und Julian Rauchfuss kamen zum Einsatz. Straßer, der bis dahin stets gefahren war, verzichtete auf seinen Final-Run zugunsten von Rauchfuss. Der Münchner tat sich nach eigener Aussage mit dem niedrigen Tempo und der drehenden Kurssetzung schwer.

Der Bewerb hätte ursprünglich bereits am Samstag stattfinden sollen, kräftige Windböen machten ein Rennen jedoch unmöglich und führten zur Verschiebung. Doch auch am Sonntag blies phasenweise noch heftiger Wind, dazu kamen die eisigen Temperaturen. Die Athleten behalfen sich mit dicken Decken, in die sich einige während der Wartezeiten im Zielraum hüllten.