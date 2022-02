Gasser, Mayer oder Strolz: Österreichs Höhenflieger bei Olympia

Johannes Strolz

Die Geschichte des Vorarlbergers ist schon verwegen. Aus allen Kadern geflogen kümmerte er sich selbst um sein Material. Dass er mit 29 seinen ersten Weltcupsieg feierte, war überraschend. Dass er kein One-Hit-Wonder wurde und Silber im Slalom holte, war schon eine Sensation. Aber dass er dann noch Gold in der Kombination draufsetzte, war märchenhaft – weil ja sein Vater genau in dieser Disziplin vor 34 Jahren in Calgary ebenfalls Olympia-Gold geholt hatte.