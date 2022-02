Matthias Mayer: Die große Olympia-Legende mit dem kleinen Ego

Neben Hermann Maier kommt der Namenskollege mit Y vergleichsweise unscheinbar daher. Matthias Mayer kann nicht mit solchen Helden-Geschichten aufwarten. Sein historischer Erfolg fällt zwar gerade auch in eine besondere Zeit, allerdings ist eine Pandemie mit all ihren Begleiterscheinungen – von leeren Tribünen bis zu maskierten Protagonisten – nicht gerade das Bühnenbild für ein goldenes Schauspiel, das das Publikum so wie bei früheren Winterspielen in den Bann zu ziehen vermag.

Matthias Mayer dürfte das gar nicht einmal so unangenehm sein. Der Kärntner ist keiner, der ins Rampenlicht drängt oder nach Aufmerksamkeit lechzt. Ihm sei es nie darum gegangen, Toni Sailer oder Hermann Maier zu überflügeln, sagte der besonnene Kärntner nach dem dritten Olympiasieg. „Für mich hat nur das Rennen gezählt. Vielleicht kommt es irgendwann, dass ich begreife, dass ich Geschichte geschrieben habe.“