"Danke Mama": Warum Karl nach Olympia-Gold in Tränen ausbrach

Von Winnermentalität spricht man dann gerne. Benjamin Karl nennt es Durchsetzungsvermögen. Und man muss weit in seine Kindheit im Ötschergebiet zurückgehen, um seiner mentalen Stärke auf die Spur zu kommen. „Meine Mama war alleinerziehend, Geld war nie da. Sie hat zwei Jobs gemacht, damit sie meine Karriere finanzieren kann“, erzählt Karl, der nach seinem Triumph in Peking emotional wurde und mit Tränen in den Augen seiner Mutter und seiner Familie in Osttirol dankte.

"Mama begleitet mich ein Leben lang"

"Ich freue mich dann ganz in Ruhe im Zimmer oder wenn ich am Weg ins Zimmer bin und ich für mich alleine bin, dann werde ich mit meiner Frau telefonieren, mit meinen Kindern. Und die Mama, die begleitet mich ein Leben lang. Dank ihr bin ich da, wo ich bin. Meine Familie, die ist die, wo man die Mama ausgelassen hat, als Anfang 20-Jähriger und ich mich in die Arme meiner Frau begeben habe mehr oder weniger in ein neues Leben, in ein Leben mit Familie. Da bin ich sehr dankbar und stolz, dass ich so eine großartige Familie gefunden habe und so ein großartiges Leben leben darf."