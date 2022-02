Olympia-Sensation der Snowboarder: Karl holt Gold, Silber für Ulbing

Karl komplettierte damit auch seinen olympischen Medaillensatz nach Silber 2010 und Bronze 2014. Der Niederösterreicher ist unter anderem auch fünffacher Weltmeister. "Danke Mama, danke an meine Familie", war Karl danach in Tränen aufgelöst, "Ich liebe so Helden-Storys. Vor allem, wenn es sich gut anfühlt. Wenn, wann nicht jetzt?"