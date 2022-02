Der Salzburger, der die Olympia-Halfpipe aus Österreich „exportiert“ hat

Albert „Alli“ Zehetner ist der „Headshaper“ der Halfpipe in Secret Garden, also jener Mann, der das „halbe Rohr“ aus dem Berg heraus und in die Piste arbeitet. Seine Erfahrung und sein Gespür für Schnee haben den Weltverband FIS und das Internationale Olympische Comité so sehr überzeugt, dass er zum bereits dritten Mal olympische Arbeit verrichten darf.

Wie in Südkorea 2018 ist er in Zhangjiakou bei Peking für die Halfpipe zuständig. In Sotschi 2014 bearbeitete er den Slopestyle-Kurs bei dessen Olympia-Premiere.