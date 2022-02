Warum Anna Gasser bei ihrer Mission Gold nicht zu cool sein darf

… Gleichberechtigung

Es war bei einem Bewerb in China vor drei Jahren, bei dem Frauen weniger Preisgeld als die Männer bekommen hätten. Wir haben mit Boykott gedroht. Die Leute daheim sollen nicht denken, dass unsere Leistung nur die Hälfte wert ist. Die Organisatoren haben das dann angepasst. Mittlerweile können viele Mädels vom Snowboarden leben. Actionsport war früher sehr von Männern dominiert. Doch wir Frauen entwickeln uns im Sport extrem weiter. Der Respekt der Männer, den wir jetzt haben, hat schon mit unserer Leistung zu tun.

… Zukunft

In unserem Sport kann man sich keine Pause gönnen. Wenn ich also ein weiteres Mal Olympia erleben will, müsste ich vier weitere Jahre alles dem Sport unterordnen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wieder machen werde. Irgendwann will man auf Sommerurlaub fahren und nicht ständig daran denken, dass die anderen gerade trainieren.

… Strukturen

Ich habe all mein Geld wieder in den Sport gesteckt und dazu auch viel Glück gehabt. Auch die Olympia-Quali habe ich mir selbst finanziert. Der ÖSV unterstützt viel zu wenig und viel zu spät. Bei uns gibt es keine Infrastruktur. Man müsste schon Zwölfjährige oder noch Jüngere fördern, wie beim Skifahren. Aber das passiert nicht. Wenn mich in Kärnten jemand fragt, wo er sein Kind hinschicken soll, dass es Big Air oder Slopestyle lernt ... Es gibt nichts. In den USA gibt es Kurse für Achtjährige, und die Deutschen haben das beste Nachwuchsprogramm. Die deutschen Kinder trainieren alle bei uns. In Österreich muss man auf Eigeninitiative trainieren. Wenn ich aufhöre, sehe ich im Moment niemand, der auf mein Level kommen wird.