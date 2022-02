Gasser vor Olympia-Goldjagd: "Bin so froh, dass der Clemens da ist"

Bei den Olympischen Spielen generell, und insbesondere in Corona-Zeiten, ist der Kontakt streng limitiert. Umso glücklicher sind die beiden Kärntner, dass sie in ihrem Hotel in Zhangjiakou zusammen sein dürfen. "Wir haben zwei Einzelzimmer", erzählt Gasser. In einem sei das Gepäck, in dem anderen schlafen Beide. "Es ist wirklich ein Luxus, dass man hier jemanden hat", sagt Millauer. Auch im Training könne man sich so gegenseitig unterstützen, während andere Nationen mit riesigen Teams am Werk sind.

Apropos Training. Schon in der Nacht auf Freitag geht es für Anna Gasser mit der Qualifikation los. Die ersten Kontakte mit dem Slopestyle-Kurs beim Training haben viele Athleten und Athletinnen an ihre Grenzen getrieben. "Der Kurs ist gut", erzählt Gasser, "aber die Bedingungen sind schwierig".