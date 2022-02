Star-Faktor bei Olympia: Das sind die Athleten mit den meisten Fans

Wenn die New York Times eine Österreicherin interviewen, dann weiß man, dass sie ein Weltstar ist. Aufmerksame Beobachter wissen das schon lange, immerhin war Gasser bei den Olympischen Spielen 2018 im Pyeongchang absolute Favoritin im Snowboard Big Air Bewerb. Wie selbstverständlich holte sie Gold. Und hat sich auf dem daraus resutierenden Ruhm nie ausgeruht. Anna Gasser arbeitet akribisch weiter an ihren Tricks und an ihrer Leistung. Das hat sie zuletzt auch in einem vielbeachteten Dokumentarfilm ("The Spark Within") beschrieben.

Doch auch abseits der Snowparks ist Anna Gasser ein Star. In den vergangenen Jahren lachte sie von Plakatwänden, aus dem TV und von Roten Teppichen. Auf Instagram will rund eine halbe Million Follower immer auf dem letzten Stand bleiben, was Gassers Leben betrifft.

Die Aufmerksamkeit ist nicht immer angenehm für die Kärntnerin. An Medienpräsenz und Druck hat sie sich über die Jahre erst gewöhnen müssen. Ihr Freund, der Snowboarder und Olympiastarter Clemens Millauer, sieht das Positive daran: "Sie hat es geschafft, dass Snowboarden laufend in den Medien ist."