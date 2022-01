Snowboard-Weltstar Shaun White auf bestem Weg zur fünften Olympia

Die Marke ist eigentlich aus einer Not entstanden. Denn der Multimillionen-Dollar-Vertrag mit der Firma Burton, von der White seit dem Alter von sieben Jahren gesponsert wurde, lief kurz vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 aus. Zwar kooperierte Gründer Jake Burton noch mit White bei Olympia, danach war er aber aus.

Doch White ist bekannt dafür, sich seine eigenen Dinge zu schneidern - im übertragenen Sinne. Sei es eine eigene Pipe zum Trainieren in den USA, Lifestyle-Produkte oder zuletzt eine App für Videospiele. Seit einigen Jahren tüftelt er an eigenen Snowboards, um seine Performance in der Halfpipe weiter zu steigern.

Das alles hilft dem US-amerikanischen Multitalent nicht nur sportlich, sondern auch finanziell. Das aktuelle Nettovermögen von White beträgt satte 60 Millionen US-Dollar. Er soll jedes Jahr allein durch Sponsorenverträge satte zehn Millionen US-Dollar verdienen.